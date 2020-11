TONI, Siamo tornati. Grazie davvero a tutti quanti

L'ex attaccante della Fiorentina, Luca Toni, ha postato un video sul suo profilo Instagram ufficiale per tranquillizzare tutti i suoi tifosi e non solo sulle proprie condizioni e quelle della sua famiglia in seguito al furto subito qualche settimana fa da malviventi armati. Queste le sue parole nel video visibile di seguito: "Ciao a tutti, siamo tornati, siamo qua, la mia famiglia sta bene, i miei piccoli stanno bene. Siamo una famiglia positiva e quindi vediamo sempre il bicchiere mezzo pieno anche quando è vuoto e quindi ripartiamo a tutto gas. Volevo ringraziare veramente tutte le persone che mi hanno mandato tantissimi messaggi sia le persone che conosco che anche non conosco. Grazie davvero a tutti, riprenderà la vita normale, si scherzerà anche in un momento così difficile. Ciao".