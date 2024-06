TONI, Si preferisce a Miccoli: il fratello sbotta, lui chiarisce

FirenzeViola.it

© foto di Pietro Parinello

Durante la trasmissione 'Kickoff Europei' sul canale Youtube Mondopengwin, hanno chiesto a Luca Toni chi fosse stato il migliore tra lui e Fabrizio Miccoli. L'ex viola ha risposto così: "È un altro giocatore con cui ho giocato, però sinceramente mi reputo migliore".

Questa risposta ha fatto arrabbiare Federico Miccoli, fratello dell'ex viola e Palermo che ha risposto così sul suo profilo TikTok:

"In cuor tuo hai capito che hai detto una ca**ata. Già paragonarti a mio fratello è un sacrilegio, dire addirittura che sei migliore poi.. ma in quale vita? In quale sport? Forse a basket, perché sei alto".

Federico ha poi continuato dicendo: "Dovevano interrompere l’intervista. Ma non ti vergogni soltanto a pensarla una cosa del genere? Fabrizio è paragonabile a soltanto due o tre in Italia, tu sei l’anti-calcio e l’anti-tecnica. Devi rifare l’intervista e chiedere scusa".

Nella giornata di ieri Fabrizio Miccoli ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram spiegando la situazione:

"Luca stava partecipando ad un gioco e ha detto la sua come è giusto che sia, mio fratello ha espresso la sua opinione (non richiesta) con dei modi e toni che non condivido". Fabrizio ha poi proseguito:

"Stimo Luca, come persona e come giocatore, è un campione del mondo. Io sarei il partner d'attacco ideale.. quindi le discussioni le lasciamo fare a chi deve fare click. Un abbraccio".

Lo stesso Luca Toni nei commenti del post ha detto: "Grande coppia!!!".