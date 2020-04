TONI, Io e Ribery due bombe insieme. Mi ricordo...

L'ex attaccante della Fiorentina Luca Toni ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in riferimento ad alcuni suoi ex compagni viola: "Dainelli? Era perfetto per me sui calci d'angolo. Ero convinto che non avrebbe mai segnato, ma la sua presenza mi aiutava a smarcarmi dai difensori che andavano su di lui. Ora come dirigente lo vedo bene, è importante avere in società figure come la sua che sanno cosa vuol dire aver indossato la maglia della Fiorentina. Chiesa e Castrovilli sono tra i migliori giovani talenti in Serie A. Ribery? Con Franck al Bayern siamo state due bombe insieme, abbiamo vinto di tutto. Quando il Bayern gli disse che non gli avrebbe rinnovato il contratto io ero con lui e gli dissi di provare un'esperienza a Firenze. Ritorno in viola? Tornai perché Berbatov aveva perso l'aereo, nessuno credeva in me. E a cinque minuti fa dalla fine del mercato arrivò la telefonata viola".