THEREAU, Diventa tifoso del Bayern per una notte

La rivalità tra Marsiglia e Paris Saint-Germain in Francia è tra le più sentite dell'intera Ligue 1. Tanto che ieri sera, al fischio finale della Champions che ha visto i parigini perdere contro il Bayern, tanti tifosi sono scesi per le strade di Marsiglia a festeggiare come se avessero vinto loro. Tra i tifosi del Marsiglia che si sono schierati contro il PSG c'è anche Cyril Thereau, che sui profili social è stato molto attivo nel supportare il Bayern. L'ex attaccante della Fiorentina ha cambiato la propria immagine del profilo Instagram mettendo il logo del Bayern, poi ha pubblicato qualche immagine di scherno nei confronti del PSG oltre a celebrare la vittoria dei bavaresi per 1-0.