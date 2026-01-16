Thereau: "A Firenze ho giocato poco ma sono stato bene. Si salverà"

L'ex attaccante della Fiorentina, Cyril Thereau, ha parlato a Gianlucadimarzio.com soffermandosi anche sul suo passato a Firenze: "Ho giocato poco, ma mi sono trovato bene. Quest’anno rischia la retrocessione? È una situazione strana, ma penso che si salveranno. Astori? Avevo fatto colazione per poi tornare in camera. Sentii trambusto in corridoio, poi ricordo Pioli: venne a bussare alla porta con le lacrime agli occhi per dare la notizia… Il ritorno in aereo, le immagini della sua famiglia. Davide era una persona d’altri tempi: appena arrivato mi chiese se avessi bisogno di una mano per trovare una casa dove vivere.

Chiesa? Un giocatore fortissimo. Io ero a fine carriera, lui all’inizio. Aveva maturità, era già un leader dello spogliatoio a 21 anni. Educato, di un altro livello".