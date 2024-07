TERIM, L'ex viola non è soddisfatto della sua Turchia

FirenzeViola.it

L'ex allenatore viola Fatih Terim, in un'intervista riportata da 'Fanatik' ha commentato l'eliminazione della Turchia contro l'Olanda. Nonostante il risultato della Nazionale, Terim non sembra essere soddisfatto della partita giocata ieri sera:

"Con l'ingresso di Weghorst nel secondo tempo, l'Olanda è diventata più efficace aumentando il ritmo e inserendo giocatori di talento individuale. Purtroppo ci siamo rilassati troppo all’inizio del secondo tempo, ci siamo dimenticati di pressare, finendo a nostra volta nella pressione dei Paesi Bassi". L'ex allenatore viola ha poi proseguito: "Questa era la partita che potevamo vincere più facilmente nel torneo. Avevamo molte potenziali occasioni da gol, non si può vincere solamente difendendo. La nostra squadra ha una potenza offensiva davvero importante. Quindi è stato un peccato per noi. La Turchia ha perso non solo la semifinale, ma anche la finale. Sono una persona che non pensa che l'Inghilterra avrebbe avuto molte possibilità contro il nostro gioco. Non troveremo mai più un'Olanda che commette tanti errori in difesa, gioca lentamente, si mette dietro la palla e aspetta che l'avversario arrivi con dieci giocatori"