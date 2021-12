TERIM, Domani farò quello che facevo alla Fiorentina

L'ex viola e attuale allenatore del Galatasaray, Fatih Terim, ha parlato della sfida d'Europa League in programma domani sera contro la Lazio: "Credo che sarà una bella gara intensa. Per quanto riguarda le parole di Sarri, questo m'inorgoglisce molto. È un allenatore per cui nutro stima. Non ne devo parlare io, con i suoi successi ha già provato le sue competenze. Un piacere guardare le sue squadre, vorrei vederlo sempre in posizioni più elevate. Giochiamo due partite in una, non abbiamo niente da perdere. Il nostro percorso è stato buono, concludere il girone al primo posto è un successo. I miei giocatori non hanno paura, sicuramente questo giocherà un ruolo importante. Domani metterò in campo ciò che mi avete visto fare anche quando ero tecnico della Fiorentina, tanta grinta".