TEOTINO, Senza Pavo dipende tutto da Simeone

Gianfranco Teotino, giornalista sportivo ed ex direttore della comunicazione della Fiorentina, ha parlato così di alcuni ex viola: "Simeone? Senza Pavoletti tutto dipende da lui: se tornerà quello di Genova potrà fare bene. Il Cagliari ha un grande centrocampo, con Pavoletti poteva addirittura pensare all'Europa. Montolivo? È la brutta fine di una bella storia per uno dei migliori calciatori italiani degli ultimi 10 anni. Non capisco come sia potuta andare in questa maniera: forse non è riuscito a recuperare del tutto dai vari infortuni".