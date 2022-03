TENDI, Attenderei la Juve senza attaccarla troppo

Alessio Tendi, ex difensore viola che è passato alla storia per un gol contro i bianconeri, è intervenuto prima di Fiorentina-Juventus di Coppa Italia. Di seguito le sue dichiarazioni:

Come mai oggi si marca in modo diverso?

"In area bisogna sempre stare a uomo, altrimenti si prende gol sempre. Fuori è diverso, si può marcare anche a zona... Vedo errori che comunque si ripetono spesso purtroppo".

Chi è il miglior difensore della Fiorentina?

"Milenkovic, ma a me piace anche Quarta".

Quarta deve lavorare sulla postura?

"Penso di sì, tutti lo devono fare perché c'è sempre da imparare. Per il difensore oggi non è facile marcare in area di rigore".

Che sensazioni ha prima della doppia sfida contro la Juventus?

"Se i bianconeri vengono attaccati come noi attacchiamo le altre squadre ci possono mettere in difficoltà. Io giocherei più di attesa perché loro sono abituati a ripartire e così forse la Fiorentina potrebbe farcela. Servirà concentrazione, soprattutto in area, per tutti e 100 i minuti".