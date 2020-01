TEDESCO, Iachini grande tecnico: non stacca mai

L'ex centrocampista della Fiorentina, Giovanni Tedesco, ha parlato così di Iachini e del suo inizio sulla panchina dei viola: "Prima del suo arrivo ho sentito che c’era qualche perplessità. È stato mio compagno di squadra, poi ho avuto la fortuna di collaborare con lui, vive per il calcio e cura tutti i particolari. Non stacca mai, ha grande passione. In più Beppe a Firenze è amatissimo. Quando tutte le componenti vanno d’accordo è tutto più facile. Per me è un grande allenatore. La Fiorentina farà un bel finale di campionato e potrà gettare le basi per programmare il futuro".