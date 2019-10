T. CORSI, Stadio e CS? Conta la qualità dei giocatori

L’ex dirigente viola Tito Corsi ha parlato così oggi riguardo il centro sportivo e la figura del presidente Commisso: "Se non ricordo male credo fosse dopo il campionato dell’82, quello dello scudetto sfiorato, che nacque il desiderio di realizzare cose nuove e si parlò, anzi, si sfiorò l’idea di costruire un nuovo stadio. Qualcuno fece presente che l’urgenza più grossa era quella di avere un centro sportivo che potesse accogliere le giovanili e la prima squadra. Poi però non si fece nulla nemmeno del centro sportivo. Se lo stadio nuovo e il centro sportivo incidono nel rendimento tecnico? Va detto che quello che conta in primis è la qualità dei calciatori e il fatto di schierarli nei propri ruoli da parte del tecnico. Commisso? Ha dimostrato che ha voglia e capacità di fare. Quando lui si vanta della velocità nelle decisioni è tutto vero. Quando uno vuol far le cose le fa subito. Complimenti e ammirazione per lui".