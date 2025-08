Milan, per Adli e Bennacer si acelerano le operazioni in uscita

Agosto si presenta come un mese decisivo per il Milan non soltanto sul fronte degli acquisti, ma anche delle cessioni: la società ha già piazzato diversi esuberi e ora punta a chiudere rapidamente le trattative in uscita per alleggerire la rosa e ridurre il monte stipendi.

Tra i giocatori più in bilico figurano Ismael Bennacer e Yacine Adli, entrambi reduci da esperienze in prestito (rispettivamente a Marsiglia e a Firenze), ma rientrati alla base senza rientrare nel progetto tecnico di Massimiliano Allegri.

Ismael Bennacer resta uno degli esuberi di lusso del centrocampo rossonero: dopo il prestito in Ligue 1 con diritto di riscatto non esercitato dal Marsiglia, è tornato a Milanello. Il suo ingaggio netto annuo da circa 4,2‑4,5 milioni è considerato troppo oneroso per un giocatore fuori dai piani tecnici, e il Milan è aperto a offerte – tra cui quella saudita dell’Al Ittihad da circa 10 milioni – sebbene Bennacer preferisca restare in Europa, magari in Francia.



Yacine Adli, invece, fa ritorno dalla Fiorentina, dove era in prestito con diritto di riscatto a circa 10,5 M€. Allegri non lo ritiene adatto al suo modulo, e il club lo ha relegato al progetto Milan Futuro, fuori dalla prima squadra. Anche la società è disponibile a valutare offerte per il francese.



Secondo MilanNews.it, la dirigenza ha deciso: accelerare le trattative nelle prossime settimane, intensificando la pressione per definire le uscite di Bennacer e Adli il prima possibile