Sohm parla da viola: "La Fiorentina uno step di crescita. L'obiettivo è la Champions"

Simon Sohm ha rilasciato le prime parole da calciatore viola al sito ufficiale della Fiorentina: "Firenze è una città bellisisma ed anche il Viola Park mi piace tantissimo, sono molto contento"

Cosa ti aspetti dalla serie A a Firenze? "Per me la serie A è un campionato molto forte, l'ho già giocata l'anno scorso e voglio fare un altro step. E la Fiorentina è lo spot bellissimo per crescere. Voglio aiutare la squadra e crescere".

Quali sono i tuoi obiettivi e di squadra? "Non ho ancora parlato con i compagni. La mia idea è arrivare in Champions League, è il mio obiettivo e penso anche quello della squadra. Domani raggiungerò i compagni in Inghilterra e parlerò con loro".