Castrovilli si racconta: "A Roma solita sfiga. Firenze? Volevo restare tutta la carriera"

Intervistato da Radio Sportiva, l'ex centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli ha parlato di come sta vivendo questa estate da svincolato raccontando anche il suo affetto per la città di Firenze in cui si è affacciato al grande calcio: "Mi sto allenando tutti i giorni in attesa dell'occasione giusta per rimettermi in gioco. L'anno scorso ho colto subito l'opportunità della Lazio ma ho avuto la solita sfiga... È ricapitato un vecchio fastidio proprio quando stavo trovando spazio, quando sono tornato la squadra stava andando troppo bene e per il mister era difficile cambiare. Ho capito la sua scelta, a Roma ho trovato un gruppo bellissimo che sento ancora. Al Monza ho vissuto un'esperienza importante perché sono tornato a giocare molto. Mi sono sentito di nuovo il vecchio Castrovilli che mancava da un po'".

Questo il suo ricordo della Fiorentina ripartendo da un commento sull'attualità: "Stanno facendo un ottimo mercato, i viola mi sono rimasti nel cuore. La squadra si è rafforzata ulteriormente e farà un buon campionato. Io pensavo di fare tutta la carriera a Firenze ma nel momento migliore ho avuto quel brutto infortunio... Sono contento di aver lasciato ai tifosi che ancora mi fermano per strada. Il ricordo più bello? La standing ovation contro la Juventus al mio primo anno in viola".