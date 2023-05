SOUSA, Vogliamo costruire una Salernitana ambiziosa

INDISCREZIONI DI FV LAURANTINO, NON SOLO LA VIOLA, SUL 2004 C'È CORVINO Laurantino Mendes è uno dei talenti più interessanti del panorama portoghese. Classe 2004 cresciuto nel Vitoria Guimaraes, ora è al Belenenses e la Fiorentina ci ha messo gli occhi sopra. Sul giovane però non c'è solo la Viola: secondo... Laurantino Mendes è uno dei talenti più interessanti del panorama portoghese. Classe 2004 cresciuto nel Vitoria Guimaraes, ora è al Belenenses e la Fiorentina ci ha messo gli occhi sopra. Sul giovane però non c'è solo la Viola: secondo... NOTIZIE DI FV FV, NOTIFICHE PUSH PER LE NEWS! SCOPRI COME ATTIVARLE Vuoi essere aggiornato su tutte le ultim'ora? Attiva le nuove notifiche push di FV nella tua App di FirenzeViola. Il servizio GRATUITO ti permetterà di ricevere sul tuo cellulare un avviso ogni volta che ci sarà una notizia davvero rilevante e di essere... Vuoi essere aggiornato su tutte le ultim'ora? Attiva le nuove notifiche push di FV nella tua App di FirenzeViola. Il servizio GRATUITO ti permetterà di ricevere sul tuo cellulare un avviso ogni volta che ci sarà una notizia davvero rilevante e di essere... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 14 maggio 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi