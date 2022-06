SOUSA, Manca solo ufficialità esonero dal Flamengo

L'avventura di Paulo Sousa al Flamengo è arrivata al capolinea. In Brasile nessuno ha più dubbi e dopo l'ultimo ko in campionato contro il Bragantino, si attende solo la comunicazione dell'esonero per l'ex allenatore della Fiorentina. Il motivo per cui ancora non è stato ufficializzato il tutto è che a Rio de Janeiro non hanno trovato un sostituto e quindi il portoghese potrebbe sedere sulla panchina del Mengao di fatto destituito. Sousa era arrivato il 25 dicembre, presentato il 10 gennaio, ma ha deluso e si trova dopo 10 giornate al 14° posto in classifica.