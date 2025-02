Sottil, prime parole al Milan: "Cari tifosi, sono entusiasta: non vedo l'ora di essere a San Siro"

vedi letture

Prime parole di Riccardo Sottil da nuovo giocatore del Milan. L'ex esterno della Fiorentina ha posato quest'oggi nella sede rossonera, con foto e consueto iter di presentazione. In seguito, sul profilo Instagram del Milan ha rilasciato delle brevi dichiarazioni in un reel: "Tifosi milanisti sono molto entusiasta e felice di essere qui, non vedo l'ora di vedervi per la mia prima partita a San Siro". Qua sotto il video: