SISSOKO, Contro la Juve un derby. I viola ora...

Mohamed Sissoko, ex giocatore sia della Fiorentina che della Juventus è intervenuto per parlare della sfida che si giocherà sabato prossimo al Franchi. Queste le sue parole: "Praticamente è un derby. La Fiorentina ha comprato giocatori forti come Ribery e Boateng ed hanno tanti giovani molto promettenti. Al momento però credo non ci sia paragone perché la Juventus è una grandissima società ed è sicuramente la grande favorita. La società viola, con la nuova proprietà americana, potrà crescere, costruendo qualcosa di importante per il futuro, ora la Juve è strafavorita. Che ricordi ho dei 6 mesi in viola? È stata una bella esperienza. Sono arrivato a gennaio in una squadra che stava giocando bene e per questo motivo non ho potuto giocare quanto avrei voluto. La squadra era forte ed arrivare a gennaio quando la formazione era ormai già decisa, non mi è restato che allenarmi e lavorare con professionalità aspettando che arrivasse il mio momento. Montella? L’allenatore era lui e mi ha lasciato una bellissima impressione perché giocavamo un bel calcio, offensivo provavamo a tenere il pallone, riuscivamo a segnare molto nonostante avessimo una difesa molto forte".​​