SIMEONE, Può finire al Torino in uno scambio con Sanabria

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'affare che ha portato Buongiorno alla corte di Conte potrebbe non aver solo avvicinato molto Napoli e Torino, ma anche aiutato ad aver messo le basi per un nuovo affare di mercato con le due società, e dei loro centravanti, direttamente coinvolte.

Come si legge all'interno dell'edizione odierna de La Stampa, infatti, sta prendendo piede l'idea di uno scambio di attaccanti tra i due club. In uscita dalla rosa granata c'è infatti Antonio Sanabria: il paraguaiano non ha brillato in queste prime uscite pre-stagionali, al prezzo giusto può partire già in questa estate. Su di lui ci pensano diverse squadre di Serie A (su tutte Cagliari e Parma), così come all'estero (Galatasaray e un paio di squadre spagnole), ma la soluzione giusta - specie per il club - potrebbe essere proprio il Napoli.

Sì, perché Sanabria - scrive il quotidiano piemontese - avrebbe già ricevuto l'approvazione da parte di Conte per il suo approdo nella rosa dei campani, così come nell'altro senso a mister Vanoli intriga molto l'idea di poter accogliere Giovanni Simeone del Napoli come volto nuovo per il proprio reparto offensivo. Simeone ha ancora due anni di contratto e il Napoli per lui chiede cifre abbastanza abbordabili, sulla scia di quanto il Torino valuta Sanabria. Che questo porti alla luce verde?