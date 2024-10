SIMEONE, Pronta offerta del Torino per sostituire Zapata

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Col grave infortunio occorso a Duvan Zapata, il Torino inizia a guardarsi intorno verso l'arrivo del mercato di gennaio per trovare un rimpiazzo. E tra i nomi più spendibili resta quello di un ex viola, ora chiuso al Napoli, come Giovanni Simeone. L'argentino non è incedibile: De Laurentiis chiede 15 milioni di euro, mentre i granata sono pronti a iniziare la trattativa mettendone sul piatto 10. È questo è il budget che il Toro ha deciso di stanziare per acquistare un attaccante.

"Nei prossimi giorni Vagnati si metterà al lavoro e comincerà a discuterne con Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli", assicura Tuttosport. E la formula? Il Torino ha in mente un'operazione in prestito con diritto di riscatto, ma potrebbe anche prendere in considerazione l’ipotesi di inserire un obbligo a determinate condizioni.