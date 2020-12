Il tecnico dell'Atletico Madrid, Diego Simeone ha parlato in conferenza stampa dell'interessamento per l'ex calciatore della Fiorentina, Marcos Alonso: "Non parlo di ciò che non fa parte della squadra. Penso alla partita di domani, abbiamo un avversario che gioca sempre molto bene, non ha ottenuto risultati positivi ma è migliorato".