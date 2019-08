SIMEONE, È a Cagliari: "Una scelta di cuore"

Giovanni Simeone è sbarcato pochi minuti fa a Cagliari. E arrivano anche le prime parole da nuovo giocatore rossoblù: "Cagliari? È una scelta di cuore, è stato importante vedere l'interesse della società del presidente e dei compagni per volermi qui. Cagliari può essere anche l'occasione per tornare in nazionale”. Qui sotto la foto del Cholito all'aeroporto accolto da molti tifosi sardi:

#Cagliari, altro colpo: ecco #Simeone

