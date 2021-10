SIMEONE, Anno decisivo, mi sono dato una regolata

Giovanni Simeone, attaccante dell'Hellas Verona ed ex Fiorentina, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "Ho scelto l'Hellas perché rispecchia la mia idea di calcio. Non molla mai. Il ds D'Amico mi ha chiamato e mi ha fatto capire quanto mi volevano. La filosofia della squadra e la determinazione a non mollare mai mi hanno aiutato a scegliere". Poi parlando di questa stagione come quella "decisiva" per la sua carriera, aggiunge: "È vero, l'anno scorso non sono stato certo al mio livello. Dopo la fine della stagione mi sono dato una regola: dare il massimo in tutti gli allenamenti e tutte le partite e ho cominciato subito, in viaggio di nozze, dove alle Maldive mi sono allenato tutti i giorni".