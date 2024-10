SIMEONE, Accordo col Napoli: non partirà a gennaio

FirenzeViola.it

Niente da fare per il Torino, Giovanni Simeone non ha intenzione di lasciare il Napoli a gennaio. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l'attaccante argentino, che è stato accostato a diversi club, è molto contento del tecnico Antonio Conte ed è completamente concentrato sulla stagione con la squadra partenopea. Pure la società è d'accordo con il calciatore per trattenerlo.

Davide Vagnati ha individuato anche altri due profili graditi, entrambi di proprietà della Fiorentina: uno è Christian Kouame, ivoriano col contratto in scadenza nel 2025 che sta trattando il rinnovo coi viola proprio in queste settimane. L'altro è Mbala Nzola, centravanti di proprietà della squadra di Commisso ma che attualmente gioca in prestito al Lens.