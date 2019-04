Sulle pagine di Olè, troviamo le dichiarazioni dell'ex viola Santiago Silva, prossimo al deubutto in Coppa Libertadores con la maglia del Boca Juniors: "Sono molto felice di far parte di questa squadra, ho grande aspettative per questo debutto. Mi manca veramente molto giocare, vogliamo vincere per i nostri tifosi: speriamo che tutto vada per il meglio"