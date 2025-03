Serena difende Palladino: "Viola, bel campionato: non capisco le critiche al tecnico"

A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Michele Serena, allenatore ed ex calciatore, fra le tante, di Fiorentina, Inter e Venezia. Di seguito, un estratto dell'intervista, legata in particolare al perché la posizione di Palladino a Firenze sia sempre messa in discussione anche a fronte di una vittoria: "Non lo so, sinceramente. Ho letto anche qualche sua dichiarazione in cui sottolineava che c'è un po' troppo pessimismo nell'ambiente.

Io penso che la Fiorentina stia facendo un bel campionato, è in una posizione di classifica che le permette di ambire anche alla zona Champions League. È mancata un po' di continuità: il campionato è iniziato male, poi c'è stata una grande ripresa, seguita da un altro periodo di flessione. La vittoria di ieri è molto importante, sia per i punti che per il morale, perché può contribuire a placare i malumori."