SEPE, L'agente conferma: "Fatta con la Salernitana"

L'ex portiere viola attualmente al Parma, Luigi Sepe, torna in Campania, alla Salernitana. L'affare è ormai concluso e i due club sono allo scambio di documenti. A confermarlo è l'agente Giuffredi che ai microfoni di Radio Punto Nuovo ha detto: "Ci stiamo apprestando a fare lo scambio di documenti, è quasi fatta e siamo convinti che andrà a Salerno per dare una grande mano per la salvezza".