SEMPLICI, Viola? Avvio con poca fiducia. Ora il cambio marcia

In un’intervista rilasciata ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, l’ex tecnico della Fiorentina Primavera, Leonardo Semplici, ha parlato anche della situazione in campionato della sua ex squadra. Ecco le sue parole:

Chi sono le squadre che più l'hanno sorpreso in questo avvio di stagione?

"La Fiorentina e la Lazio sono le sorprese più piacevoli. La Lazio, nonostante le cessioni importanti, si è dimostrata all’altezza, e voglio fare i complimenti a Baroni per il lavoro eccellente che sta svolgendo. La Fiorentina, invece, era partita in una situazione un po’ difficile, con poca fiducia, ma questo può succedere quando si cambia allenatore. Con i rientri dei calciatori infortunati, i viola hanno cambiato marcia e stile di gioco, e ora la classifica gli sorride".

E sulla possibilità di rivederlo presto allenare?

"Mi sto preparando, mi sto documentando, guardo partite di Serie A, Serie B, calcio estero, ma soprattutto mi tengo pronto per una eventuale chiamata. L’obiettivo è sempre quello di centrare il risultato che la società mi chiederà, utilizzando al meglio le qualità dei giocatori".