SEMPLICI, Simeone? Bisogna dargli la giusta fiducia

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Bologna, il tecnico del Cagliari, Leonardo Semplici, ha parlato anche di Giovanni Simeone, mai in gol nel girone di ritorno: "Bisogna dargli la giusta fiducia. Sta a me metterlo nelle giuste condizioni mentali per esprimere tutte le sue qualità, d'altronde ci sono queste partite ravvicinate e volta in volta darò spazio a tutti, in primis a lui”.