SELLA, I 7 punti sulla zona retrocessione sono tanti

Ezio Sella, doppio ex di Fiorentina-Roma, ha parlato di temi strettamente collegati alla partita: "Non solo per i viola, anche per la Roma è una partita delicata perché si sente uscita dalla corsa Champions. Certo, la classifica della Fiorentina è quella che è, ma 7 punti sulla zona retrocessione sono tanti. Credo vedremo una sfida tra due squadre accorte, che cercheranno per prima cosa di non prendere gol".

Che ne pensa della decisione di Prandelli su Amrabat a Udine?

"Le scelte si fanno in base alla settimana e alle caratteristiche dell'avversario. A volte si pensa sia giusto far giocare un certo calciatore e poi invece questo non si esprime al massimo. Col rientro di Ribery però la Fiorentina può aumentare il tasso di qualità".

La Roma come arriva?

"Con Benevento e Milan si è vista una squadra un po' spenta, senza mordente. Nella prima mezz'ora hanno sofferto molto l'aggressività dei rossoneri, ora dovranno subito reagire a questa sconfitta in casa: per la rosa che hanno, possono ambire ad un posto in Champions League".

Vlahovic lo vede svagato?

"Per me ha grandi qualità e può diventare un grande attaccante. Sul carattere non mi sento di dire nulla, non lo conosco nella sua quotidianità a differenza di Prandelli, che ne parla benissimo. Quest'indolenza o discontinuità che può avere nel corso di una partita è dovuta anche alla giovane età: ora però gli stanno dando possibilità e fiducia, deve crescere sull'aspetto mentale e capire che può diventare una punta importante se migliora lì. Vediamo cosa può dare Kokorin, in che condizioni fisiche è e di che pasta sia fatto: per me di qualità ne ha, se prendevi uno più pronto al suo posto però eri avvantaggiato".