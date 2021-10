SELLA, DV9 esploso alla ACF: non riconoscente

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, A VENEZIA SETTORE OSPITI VERSO IL SOLD OUT Continua ad andare a gonfie vele la vendita dei biglietti per il settore ospiti in vista della sfida tra Venezia e Fiorentina. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, saranno infatti esauriti i 750 tagliandi a disposizione dei tifosi della Fiorentina che dovrebbero... Continua ad andare a gonfie vele la vendita dei biglietti per il settore ospiti in vista della sfida tra Venezia e Fiorentina. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, saranno infatti esauriti i 750 tagliandi a disposizione dei tifosi della Fiorentina che dovrebbero... NOTIZIE DI FV ITALIANO/2, OK IL RINNOVO DI KRASTEV. IGOR TERZINO... Al termine della conferenza stampa odierna, il tecnico viola Vincenzo Italiano ha parlato ai canali social della Fiorentina rispendendo alle domande dei tifosi: “Per rimanere concentrata la squadra deve proporre quello che ha fatto fino ad oggi. Questo non accade... Al termine della conferenza stampa odierna, il tecnico viola Vincenzo Italiano ha parlato ai canali social della Fiorentina rispendendo alle domande dei tifosi: “Per rimanere concentrata la squadra deve proporre quello che ha fatto fino ad oggi. Questo non accade... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 23 ottobre 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi