SECULIN, L'ex portiere viola torna al Modena

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È un Modena che in questi ultimi giorni di calciomercato invernale si sta muovendo con decisione per rafforzare la rosa a disposizione di Paolo Mandelli. A tal proposito, scrive ParlandodiSport è da considerarsi praticamente conclusa la trattativa con il Trapani per il ritorno di Andrea Seculin. L'ex portiere della Fiorentina, infatti, è pronto a rientrare sotto la Ghirlandina come vice di Riccardo Gagno, con l'ufficialità dell’operazione che dovrebbe arrivare entro poche ore.