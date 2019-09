SARRI, Bernardeschi? Futuro più da centrocampista

Vigilia di Juventus-Hellas Verona. All'interno della sala stampa dell'Allianz Stadium, parla il tecnico dei bianconeri Maurizio Sarri che analizza anche la situazione legata all'ex giocatore della Fiorentina Federico Bernardeschi. Queste le sue parole a proposito: "Secondo me il suo futuro è più da centrocampista che da attaccante. In accordo con lui stiamo continuando sull'attuale percorso ma cercheremo di farlo crescere per farlo rendere come può anche in una dimensione diversa. Poi al momento ho sette centrocampisti e tre attaccanti esterni e quindi ho chiesto al ragazzo di insistere su quel ruolo. Ancora non ha inciso per le caratteristiche che ha, cercheremo di aiutarlo con farlo rendere al meglio".