Saponara si racconta: "Ora studio Italiano. Devo andare in Giappone, lo devo ad Astori"

Nell'intervista concessa oggi a La Gazzetta dello Sport, dopo aver ricordato con affetto gli anni alla Fiorentina e il legame con Davide Astori, Riccardo Saponara ha spiegato com'era riuscito a finire in Turchia all'Ankaragucu, sua ultima esperienza da giocatore essendo attualmente svincolato: "Conoscevo già Emre (calciatore ex Inter, ndr), aveva già fama e l'ho ritrovato poi da avversario con la Fiorentina in Conference quando allenava il Basaksehir. Era rimasto colpito da me e mi ha voluto portare con sé".

Queste invece le dichiarazioni sul suo futuro: "Questi restanti tre mesi di stagione me li prendo per me stesso, per allenarmi e studiare il calcio: dal Bologna di Italiano, mio ex allenatore, al Marsiglia di De Zerbi. Ma anche Como e Barcellona, rivedo le partite su Wyscout. Futuro oltre il calcio? Mi piacerebbe andare in Giappone, ne parlavo sempre con Davide Astori che ci era stato con la famiglia. Glielo devo".