SAPONARA, L'ex-viola 1° in A per velocità massima

In un momento non facile, dato l'infortunio che lo tiene lontano dai campi da più di due mesi, Riccardo Saponara può parzialmente gioire per un record inaspettato: il trequartista passato in prestito a gennaio dalla Fiorentina allo Spezia secondo la classifica stilata da Skysport è infatti lo sprinter migliore della Serie A. In una graduatoria che mette insieme le 20 velocità massime registrate da un calciatore in questo campionato, è suo il primato: 36.04 km/h di velocità massima, toccata nel match contro il Milan, uno degli ultimi disputati per l'ex-trequartista dell'Empoli. Saponara precede in questa classifica velocisti del calibro di De Silvestri, Politano e Theo Hernandez (presente due volte); nei top-20 scatti non troviamo nessuno della Fiorentina ma altri due ex-viola come Federico Chiesa (diciassettesimo con 34.83 km/h) e Riccardo Sottil (ventesimo a 34.74 km/h)