SAPONARA, A Firenze 4 mesi particolari. Volevamo...

Riccardo Saponara, centrocampista dello Spezia ed ex Fiorentina è intervenuto per parlare della sua stagione. Queste le sue dichiarazioni: "Nella prima parte di stagione sono rimasto a Firenze perché non si sono concatenate delle situazioni per andare in presto. La Fiorentina e io volevamo un prestito, poi però non siamo riusciti a ottenerlo. Sono stati 4 mesi particolari, anche se ho fatto sempre parte del gruppo e mi sono sempre allenato. Allo Spezia inizialmente ho avuto un fastidio muscolare e un mese e mezzo fa ho avuto un piccolo problema al piede. Non ho trovato la continuità che cercavo ma negli spezzoni di partita che ho fatto ho dato il mio contribuito. Non so se giocherò sabato, forse il mister non mi ritiene pronto per giocare dall'inizio ma darò il mio contributo".