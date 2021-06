SAMPDORIA, Iachini è il piano B se salta Dionisi

L'Empoli non vuole liberare Alessio Dionisi che però ha tutta l'intenzione di prendere la strada verso Genova per raccogliere l'eredità di Ranieri alla Sampdoria. Gli azzurri, dopo l'incontro di ieri, non gli hanno ancora dato il via libera pur cautelandosi con le idee che portano a Andreazzoli e Liverani. Ferrero resta in attesa e per l'eventuale piano B in caso di mancato accordo per Dionisi, non perde di vista Beppe Iachini, gradito alla piazza e libero dopo l'addio alla Fiorentina. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.