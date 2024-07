SALCEDO, Grave lutto: assassinata la sorella Paola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Grave lutto per la famiglia di Carlos Salcedo, ex difensore della Fiorentina oggi al Cruz Azul in Messico. La sorella Paola è stata assassinata nel quartiere di Huixquilucan, in Messico, per motivi ancora sconosciuti ma probabilmente da ricondurre ad un tentativo di rapina. La giovane di 29 anni, riporta l'edizione messicana di AS, è stata aggredita da un uomo di cui la polizia sta cercando di scoprire l'identità e ha subito una serie di ferite da arma da fuoco per le quali è stata portata urgentemente in un ospedale, dove alla fine è deceduta.