SALAH, Positivo al Covid ma per ora è asintomatico

La Federcalcio egiziana ha annunciato in questi minuti che l'attaccante del Liverpool ed ex Fiorentina Mohammed Salah è risultato positivo al coronavirus, e che quindi non sarà disponibile per le prossime due partite della Nazionale, la prima delle quali contro il Togo. Il giocatore, che si era aggregato alla sua Selezione per le partite di qualificazione alla Coppa d'Africa 2021, dovrà sottoporsi a ulteriori test per confermare il risultato. Al momento - fa sapere la Federcazione dell'Egitto - Salah sta bene e sembra essere asintomatico.