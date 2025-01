SALAH, È a quota 50 gol in Europa. È il primo nel Liverpool

FirenzeViola.it

Sette vittorie su sette nella fase campionato della Champions League e interrotta la serie positiva del Lilla, che non perdeva da ben 21 partite. Il Liverpool è inarrestabile grazie al suo capocannoniere Mohamed Salah, il primo nella storia a raggiungere 50 gol europei con i Reds: "Sono molto orgoglioso. Essere il primo giocatore a raggiungere questo traguardo per il Liverpool significa molto. Sono molto felice, soprattutto per l'importante vittoria", ha detto ad Amazon Prime.

"Non ero concentrato su questo prima della partita. Il Lille ha un piano di gioco davvero buono ed è rimasto imbattuto per 21 partite, quindi è una squadra piuttosto tosta. Sono contento che siamo riusciti a vincere questa partita".