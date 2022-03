SACCHETTI, Hellas sarà pericoloso e libero di testa

Luigi Sacchetti, ex Fiorentina e campione d'Italia col Verona negli anni ottanta, ha parlato della sfida tra le sue due vecchie squadre, che si incontreranno domenica al Franchi, e del momento dei viola: "Il Verona gioca con grande leggerezza senza pensare troppo al risultato. Non hanno l'ambizione di andare in Europa, per questo sono liberi di testa".

Su Igor Tudor, tecnico dell'Hellas: "Non lo conoscevo. Ho scoperto una persona pragmatica, dura il giusto. Ha trovato un gruppo di ragazzi pronti ad assecondarlo in tutto. Tanti ragazzi che lo hanno seguito sono diventati importanti, vedi Caprari e Simeone. Nel corso di pochi mesi è riuscito a trasmettere un'idea di calcio precisa".

Sulla sterilità degli esterni viola: "Per il calcio di Italiano gli esterni devono fare tanto lavoro sulla fascia ed andare sul fondo. Se i gol arrivano meglio, ma non è quello che cerca l'allenatore. Ho visto un grande giocatore come Ikone contro la Juventus, punta sempre l'uomo ed ha grande potenzialità. Credo che potrà anche arrivare al gol. Sottil ha grande potenzialità atletiche, se migliora in qualità potrà fare molto di più".