ROSSI, Italiano o Sarri? Più facile migliorare i viola

Delio Rossi, ex allenatore di Fiorentina e Lazio, è intervenuto per analizzare chi stia facendo meglio tra Vincenzo Italiano e Maurizio Sarri. Queste le sue dichiarazioni riportate da calcioinpillole.com: "Partono da basi diverse: la Lazio era più strutturata, la Fiorentina invece no. Era più facile migliorare i toscani, anche se Sarri non è riuscito completamente a sviluppare quello che vorrebbe lui. Ci sono giocatori nella rosa che non sono idonei a giocare come dice lui, ma secondo me la Lazio è destinata ad avere questi alti e bassi".