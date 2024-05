ROMANIA, Convocato per l'Europeo anche Ianis Hagi

FirenzeViola.it

Eduard Iordanescu ha annunciato la lista dei 21 convocati per il ritiro in vista degli Europei del 2024. Nell'elenco ci sono solo giocatori che militano nei campionati esteri tra cui l'ex viola Ianis Hagi; i giocatori disputeranno le amichevoli contro Bulgaria (4 giugno) e Liechtenstein (7 giugno). La rosa completa della nazionale rumena per le suddette amichevoli sarà annunciata nei prossimi giorni, mentre la rosa per Euro 2024 sarà presentata il 7 giugno, una settimana prima dell'inizio del torneo.

Portieri: Florin Nita (Gaziantep, Turchia), Horatiu Moldovan (Atletico, Spagna).

Difensori: Andrei Ratiu (Rayo Vallecano, Spagna), Radu Dragusin (Tottenham, Inghilterra), Bogdan Racovitsan (Rakow, Polonia), Adrian Rus (Pafos, Cipro), Ionut Nedelcearu (Palermo, Italia), Andrei Burca (Al-Ahli, Arabia Saudita).

Centrocampisti: Deian Sorescu (Gaziantep, Turchia), Marius Marin (Pisa, Italia), Andrei Artean (Apollon, Cipro), Alexandru Cicaldau (Konyaspor, Turchia), Razvan Marin (Empoli, Italia), Nicolae Stanciu (Damac, Arabia Saudita) , Dennis Man, Valentin Mihaila (Parma, Italia), Yanis Hagi (Alaves, Spagna), Florin Tanase (Al-Ahli, Arabia Saudita).

Attaccanti: Denis Dragus (Gaziantep, Turchia), George Puscas (Bari, Italia), Denis Alibec (Al-Mu'ayyad, Qatar).