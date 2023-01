ROMA, Zaniolo inseguito e insultato sotto casa

Notte di paura per Nicolò Zaniolo e la sua famiglia. Come riportato dall'edizione on line del Corriere dello Sport, stanotte il giocatore della Roma ha chiamato la polizia, intorno all’una e mezza, per la presenza di tifosi fuori la sua villa di Casal Palocco che lo stavano insultando. Con lui c’era il padre. Già in giornata, mentre rientrava a casa, Zaniolo aveva notato una macchina con dei tifosi che lo inseguivano e gli si avvicinavano per insultarlo. “A mer…” e altre frasi gli sono state rivolte e per questo, spaventato, si era chiuso in casa.