ROGG, Possibile futura collaborazione con la Juve

Nella giornata di ieri l’amministratore delegato del Venezia Andrea Rogg, assieme al responsabile del settore giovanile Mattia Collauto, ha incontrato a Milano i dirigenti della Juventus (Fabio Paratici, Federico Cherubini e Claudio Chiellini) per imbastire una collaborazione fra i due club in futuro: “Avendo svolto un buon lavoro fa piacere essere considerati come interlocutori da club tanto importanti come la Juventus. - spiega Rogg come riporta Il Gazzettino - Vedremo se e quali possibilità di collaborazione si creeranno per prima squadra e vivaio”.