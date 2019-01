ROBBIATI, Giocai con Bati e Rui, ma m'impressionò...

Anselmo Robbiati, ex attaccante viola, ha parlato del suo passato: "Ho avuto la fortuna di condividere lo spogliatoio con tanti campioni, come Batistuta, Rui Costa, Edmundo, Toldo... Ma quello che mi ha sempre impressionato in maniera particolare è stato Effemberg, perché completo e dalla enorme personalità. Il calcio una volta era più passionale, più tecnico e vi si traevano più talenti; ora ci si concentra molto sull'immagine".