ROBBIATI, Chiesa resta un altro anno, fa bene e poi...

Come andrà realmente a finire il caso Chiesa? Sale l'attesa per la decisione finale intorno a questa vicenda: nelle prossime ore avverrà un incontro che vedrà coinvolta tutta la dirigenza insieme al talento viola che a più riprese è stato dichiarato incedibile dal patron Commisso. Ne abbiamo parlato con Anselmo Robbiati, grande ex della Fiorentina: "Dipende dalla volontà del calciatore se lui vuol restare, resta. Se ha voglia di andar via, si apre un altro scenario. Anche se comunque ha un contratto e la società lo può tenere. Alla fine credo che resterà anche perché Commisso non può permettersi di perderlo subito".

Se resta, sarà contento? "Penso che resti con l'atteggiamento giusto anche perché questo è l'anno che ci porterà all'Europeo e allora Chiesa vorrà far bene anche per la Nazionale. Le motivazioni non mancheranno. Credo possa fare un anno con la Fiorentina e poi verrà ceduto".

Avrebbe però poco senso trattenerlo per un solo anno... "È vero che se trattieni un giocatore e poi non ti rende ci sono sempre tante polemiche però ripeto: Chiesa farà una buona stagione anche in chiave azzurra".

A sensazione che Fiorentina nascerà? "Per adesso sto a quello che ha detto il ds Pradè: cedere e poi a partire dal dieci agosto gli acquisti. Vediamo che giocatori arriveranno. Quest'anno comunque è dura fare mercato per la Fiorentina: certi calciatori di un certo livello diventano obiettivi più complicati. Credo possa esser costruita una Fiorentina competitiva ma è difficile dire per cosa lotterà".

Tanti ex viola sono stati coinvolti nella Fiorentina. Le piacerebbe esser chiamato in causa? "È logico che farebbe piacere poter dare una mano. Sono comunque contento che adesso c'è voglia di parlare con gli ex viola. Con i Della Valle non c'era mai stata questa possibilità. È una bella novità, vedremo se potrà succedere qualcosa".