RIPA, Cuadrado? Glielo dicevo a Firenze: è terzino

Roberto Ripa, ex difensore e anche team manager della Fiorentina in passato, ha così parlato a TuttoJuve della sfida tra i viola e la Vecchia Signora: "Mi aspetto una partita aperta a ogni risvolto: i bianconeri sono reduci da due sconfitte di fila: vediamo se lo Zenit è stato ausiliare oppure no, i viola devono trovare motivazioni legate al fatto che, contro le big - eccetto l'Atalanta -, non hanno mai vinto quest'anno. Match apertissimo".

Sorpreso dalle pungolature di Allegri a Chiesa e qual è il suo ruolo?

Allegri sta conoscendo il giocatore e ha cercato di stimolarlo in questo modo. Più gioca a ridosso della riga laterale, più può far male. Ne sono convinto al 100%".

Sorpreso da Cuadrado terzino?

"No, io me lo aspettavo. A Firenze glielo dicevo sempre: se giochi esterno basso sei più incisivo. La sua carriera si commenta da sola".

Vlahovic fa comodo alla Juve?

"Non solo alla Juve, ma a tante big. Logico è che, se la Fiorentina se ne privasse a gennaio, avrebbe un concreto problema realizzativo da colmare. Io, per la sua crescita, gli consiglierei, almeno fino a giugno, di restare a Firenze...".