RIGANÒ, Firenze è stata la mia fortuna. Torreira...

L'ex bomber viola Christian Riganò è stato intercettato sui suoi ricordi legati a Firenze, ma ha dato spazio anche alla questione Torreira. Queste le sue dichiarazioni: "A Firenze mi hanno adottato, non dimenticherò mai l'affetto della gente. Ero un attaccante normale ma mi consideravano tra i grandi. I paragoni con Batistuta mi facevano piacere, ma ce ne vuole.

Sono contento della carriera che ho fatto, sono arrivato alla goduria sudandomela, e non rimpiango niente. La Fiorentina è stata una fortuna per me, segnare in C mi ha aiutato, come la retrocessione della squadra, altrimenti sarei rimasto in viola difficilmente. In quel periodo buio i tifosi avevano bisogno di attaccarsi a qualcuno".

Su Torreira: "Si merita il riscatto, come si può lasciarlo andar via? C'è da capire se è successo con il procuratore".