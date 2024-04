RICHARDS, E i pronostici sbagliati: lo batte un... cane

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Fare pronostici, soprattutto in una competizione difficile come la Champions League, è davvero complicato. Lo sa bene Micah Richards, ex difensore del Manchester City con un passato in Italia con la maglia della Fiorentina. Per la legge dei grandi numeri, almeno una vincente su quattro avrebbe potuto anche azzeccarla, invece no.

Nel video che è diventato virale sui social, il roccioso inglese sbaglia tutti i pronostici. Le vincenti secondo Micah Richards? Arsenal, Manchester City, Atletico Madrid e Barcellona. Un netto zero su quattro e i social non perdonano.

E pensare che l'ex difensore inglese è stato stracciato da un... cane. Si, un simpatico corgi ribattezzato Steph Furry che spopola sulla rete da mesi e che aveva azzeccato tutti pronostici di Champions League, indovinando quali squadre avrebbero superato i quarti di finale.